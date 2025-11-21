- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 450
- Время на прочтение
- 2 мин
Бои в Покровске: какую часть города контролируют ВСУ
Россияне понесут потери в Покровске, а потому пытаются пополнять свои ряды дополнительными резервами.
Украинские Силы обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска, а также контролируют позиции южнее железной дороги.
Об этом сообщили бойцы 7 корпус Десантно-штурмовых войск.
Военные отмечают, что эти украинские позиции важны для дальнейшей деоккупации. В свою очередь, россияне пытаются пересечь железную дорогу, чтобы увеличить зону оккупации города. Все эти попытки блокируют защитники города.
"Войска противника в Покровске стачиваются. Как результат - врагу приходится проводить пополнение потерь среди личного состава. Российское командование уже задействовало в нашей полосе ответственности оперативный резерв УВ "Центр" - подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ", - отметили в 7 корпусе ДШВ.
Отмечается, что одной из ключевых задач Сил обороны на этом участке фронта остается полное перекрытие логистических путей армии РФ в город, в частности с применением тактической и армейской авиации.
По данным военных, в северных окрестностях Мирнограда завершается зачистка от российской пехоты. Привлекаются дополнительные ресурсы для обнаружения и ликвидации захватчиков, перемещение которых зафиксировано в южной части города.
Кроме того, немногочисленные российские группы пытались просочиться в Гришин, что к юго-западу от Покровска. Однако украинские военные вовремя обнаружили и ликвидировали противника.
Напомним, военный эксперт Павел Лакийчук отмечает, что в Покровске продолжаются городские бои. По его словам, главная задача украинского командования в городе — удержать его северную часть, а также промзону, чтобы сохранялся гарантированный коридор через Покровск в Мирноград. Ведь сейчас именно этот городок – это форпост на востоке обороны Покровского и Мирноградского районов.
Аналитики Института изучения войны подчеркивают, что Россия пытается заблокировать украинских бойцов в городе. Хотя захватчики, воюющие на Покровском направлении, понесли одни из самых больших потерь на поле боя за последние месяцы, но командование РФ изо всех сил пытается завершить захват Покровска.