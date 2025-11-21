Бои в Покровске: какую часть города контролируют ВСУ

ВСУ. / © Getty Images

Украинские Силы обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска, а также контролируют позиции южнее железной дороги.

Об этом сообщили бойцы 7 корпус Десантно-штурмовых войск.

Военные отмечают, что эти украинские позиции важны для дальнейшей деоккупации. В свою очередь, россияне пытаются пересечь железную дорогу, чтобы увеличить зону оккупации города. Все эти попытки блокируют защитники города.

"Войска противника в Покровске стачиваются. Как результат - врагу приходится проводить пополнение потерь среди личного состава. Российское командование уже задействовало в нашей полосе ответственности оперативный резерв УВ "Центр" - подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ", - отметили в 7 корпусе ДШВ.

Отмечается, что одной из ключевых задач Сил обороны на этом участке фронта остается полное перекрытие логистических путей армии РФ в город, в частности с применением тактической и армейской авиации.

По данным военных, в северных окрестностях Мирнограда завершается зачистка от российской пехоты. Привлекаются дополнительные ресурсы для обнаружения и ликвидации захватчиков, перемещение которых зафиксировано в южной части города.

Кроме того, немногочисленные российские группы пытались просочиться в Гришин, что к юго-западу от Покровска. Однако украинские военные вовремя обнаружили и ликвидировали противника.

Напомним, военный эксперт Павел Лакийчук отмечает, что в Покровске продолжаются городские бои. По его словам, главная задача украинского командования в городе — удержать его северную часть, а также промзону, чтобы сохранялся гарантированный коридор через Покровск в Мирноград. Ведь сейчас именно этот городок – это форпост на востоке обороны Покровского и Мирноградского районов.

Аналитики Института изучения войны подчеркивают, что Россия пытается заблокировать украинских бойцов в городе. Хотя захватчики, воюющие на Покровском направлении, понесли одни из самых больших потерь на поле боя за последние месяцы, но командование РФ изо всех сил пытается завершить захват Покровска.