Бои в районе Бахмута: ВСУ отбивают безумные атаки российских войск на Иванград

Кроме того, тяжелые бои продолжаются в Авдеевском направлении, где украинские подразделения держат оборону.

Российские военные концентрируют основной удар в районе Бахмута, однако ВСУ отражают яростные атаки оккупантов, в том числе на Иванград Донецкой области.

Об этом пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил в эфире телемарафона.

По его словам, на сегодняшний день российская армия концентрирует свой основной свой удар в районе Бахмута.

"Особенно Иванград они безумно атакуют, и наши силы делают все, чтобы отбить эти атаки и сдерживают врага. Это направление уже много месяцев является для них главным", — заметил Череватый.

Кроме того, тяжелые бои продолжаются в Авдеевском направлении, где украинские подразделения держат оборону. В частности, российские войска пытаются строить укрепления в районе Сватового и Кременной в Луганской области.

Что касается деоккупации Харьковщины и Луганщины, то представитель ВСУ сообщил, что командование и штабы работают над продолжением освобождения территорий Украины.

"Но эта работа нуждается в определенной тишине. И это дает свой результат – когда враг неожиданно получает удар там, где он не совсем надеялся его получить", – объяснил Череватый.

Что известно о боях в районе Бахмута

На Бахмутском направлении продолжаются очень тяжелые боевые действия. Российская армия уже не действует там методами концентрированного удара, а работает отдельными подразделениями, применяя всю свою артиллерию, объяснил военный эксперт Сергей Грабский.

По данным британской разведки по состоянию на 10 октября, российские войска за прошлую неделю продвинулись на 2 км в направлении Бахмута. В частности, город Бахмут пытаются штурмовать подразделения ЧВК "Вагнера".

Как пояснил военный эксперт Олег Жданов, оккупанты очень активны в районе Бахмута, потому что этот город, а также Соледар являются воротами в Славянск. А Славянск россиянам необходимо захватить уже к зиме, ведь там расположен водозабор Донецкой области. В противном случае враг эту зиму не переживет, отметил эксперт.

Ситуация на фронте 14 октября

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