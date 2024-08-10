Бои в Волчанске: россияне перегруппировали штурмовые отряды и готовятся к атакам

Оккупационные войска РФ готовятся к штурмовым действиям в Волчанске на севере Харьковской области. В частности, россияне перегруппировали штурмовые отряды.

Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка "Харьков".

Отмечается, что на Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. оккупанты продолжают атаковать позиции ВСУ.

"В Волчанске враг в рамках подготовки к проведению штурмовых действий осуществил перегруппировку штурмовых групп 153-го танкового полка, а также производит внутреннюю ротацию личного состава в подразделениях 138-й отдельной мотострелковой бригады", — говорится в сообщении.

На направлении Казачья Лопань – Золочев армия РФ усилила воздушную разведку дронами, ища подразделения ВСУ. В частности, в районе Волчанска за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения.

Как сообщалось, кафироккупанты перебросили в район Волчанска новое подразделение из Луганской области. Сейчас захватчики пытаются расширить зону контроля в Волчанске и продвигаться по флангам.

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