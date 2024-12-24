Бои ведутся за каждый дом: в ВСУ рассказали об обороне Торецка

В Торецке оперативная ситуация в зоне ответственности ОТУ "Луганск" остается сверхсложной. С начала вторника, 24 декабря, российские оккупационные войска провели 11 штурмов, некоторые из которых продолжаются и сейчас.

Об этом сообщила спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

"В Торецке сейчас самая сложная ситуация, потому что буквально с начала этих суток враг провел 11 штурмов и некоторые из них еще продолжаются. Здесь действительно очень напряженная ситуация. Бои ведутся за каждый дом. И нужно понимать, что где-то они могут продвинуться на один дом, а буквально на следующий день мы этот дом уже отбиваем", – объяснила спикер.

Бобовникова отметила, что ранее на Торецком направлении враг обычно атаковал без использования техники только пехотными группами, но сейчас ситуация изменилась.

"Мы видим, что на северной окраине Торецка, в поселке Нелиповка, враг начинает применять технику. За минувшие сутки там происходили бои с применением ББМ, баги, мотоциклов. Раньше мы этого не наблюдали, а сейчас враг активизировался", – пояснила она.

Представительница ОТУ "Луганск" добавила, что аналогичные изменения тактики россиян наблюдаются также в направлении Часового Яра. Как и в Торецке, там сложно использовать тяжелую бронетехнику, но теперь россияне пытаются применять ББМ и танки.

"Все из-за того, что в городской застройке они не столь эффективны, и ими трудно маневрировать. Поэтому их обычно не используют. Однако уже несколько дней подряд мы наблюдаем такую ситуацию, когда напротив Часового Яра выезжает танк, стреляет с закрытых позиций и не всегда возвращается назад. Буквально каждый день мы имеем "хороший улов". Недавно на этом направлении был уничтожен Т-90М "Прорыв", это самый новый танк РФ", – рассказала Анастасия Бобовникова.

Напомним, в 2014 году в Торецке жили 70 тысяч жителей, а сейчас, в 2024 году, город едва насчитывает полторы тысячи человек. 42-я отдельная механизированная бригада показала ужасные кадры, как сейчас выглядит город Торецк на Донетчине.

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