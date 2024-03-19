Бои во Часов Яр – что сдерживает продвижение оккупантов

Депутат Дружковского городского совета Николай Довбня рассказал, что эффективные фортификации возле Часового Яра, построенные в 2016-2018 гг., сегодня позволяют сдерживать продвижение там оккупационной армии России.

Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

"Сегодня я общался с военнослужащими, которые только вернулись из Часового Яра. Поэтому хочу сообщить, что благодаря фортификациям 2016-2018 гг. сейчас удается сдерживать продвижение врага в город. Также одним из наших преимуществ является Донецкий кряж, ландшафт которого не очень приятен для наступления войск", — объяснил депутат.

Довбня также добавил, что на каждом участке фронта в Донецкой области идут ожесточенные бои, россияне продолжают обстреливать гражданское население.

Напомним, в Сухопутных войсках объяснили, почему ВСУ не проводят масштабные операции на фронте.

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