Бои возле Авдеевки и Кременной: в ISW заявили о продвижении оккупантов

Аналитики оценили ситуацию на восточном фронте.
Российские войска 24 декабря подтвердили продвижение на Донбассе возле Авдеевки и в районе Кременной.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем отчете. По информации аналитиков, российские силы недавно продвинулись вблизи Авдеевки и продолжили боевые позиционные действия с украинскими силами 24 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 24 декабря, показывают, что российские силы продвинулись к востоку от Степового (к северу от Авдеевки).
Также, по данным ISW, российские оккупанты недавно подтвердили продвижение в районе Кременной. Геолокационные кадры, опубликованные 24 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к востоку от Тернов (к западу от Кременной).
Что происходит в Авдеевке
Напомним, глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что ситуация в городе "очень непростая".
"Враг давит, штурмовые действия не прекращаются ни днем, ни ночью. Пытаются россияне выполнить поставленные задачи и взять город. Очень много в последнее время бросают техники и личного состава. Фиксируем тысячи мертвых, извините, "макак" вокруг Авдеевки. Ребята рассказывают видно, когда дроны летают", – рассказал Барабаш.
Авдеевка – стратегически важный опорный пункт обороны, содержание которого позволяет контролировать значительную часть фронта. Распоряжением командующего сухопутными войсками Александра Сырского 23 декабря в состав войск в Авдеевке засчислено пополнение.
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