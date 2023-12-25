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Бои возле Авдеевки и Кременной: в ISW заявили о продвижении оккупантов

Автор
Павел ЗаяцПавел Заяц
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Бои возле Авдеевки и Кременной: в ISW заявили о продвижении оккупантов

На восточном фронте идут тяжелые бои / Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Аналитики оценили ситуацию на восточном фронте.

Российские войска 24 декабря подтвердили продвижение на Донбассе возле Авдеевки и в районе Кременной.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем отчете. По информации аналитиков, российские силы недавно продвинулись вблизи Авдеевки и продолжили боевые позиционные действия с украинскими силами 24 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 24 декабря, показывают, что российские силы продвинулись к востоку от Степового (к северу от Авдеевки).

Также, по данным ISW, российские оккупанты недавно подтвердили продвижение в районе Кременной. Геолокационные кадры, опубликованные 24 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к востоку от Тернов (к западу от Кременной).

Карта боевых действий / © understandingwar.org
Карта боевых действий / Фото: understandingwar.org

Что происходит в Авдеевке

Напомним, глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что ситуация в городе "очень непростая".

"Враг давит, штурмовые действия не прекращаются ни днем, ни ночью. Пытаются россияне выполнить поставленные задачи и взять город. Очень много в последнее время бросают техники и личного состава. Фиксируем тысячи мертвых, извините, "макак" вокруг Авдеевки. Ребята рассказывают видно, когда дроны летают", – рассказал Барабаш.

Авдеевка – стратегически важный опорный пункт обороны, содержание которого позволяет контролировать значительную часть фронта. Распоряжением командующего сухопутными войсками Александра Сырского 23 декабря в состав войск в Авдеевке засчислено пополнение.

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Дата публикации
Просмотры
950
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