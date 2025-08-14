Бои возле Доброполья в Донецкой области: Генштаб сделал важное заявление о ситуации

Доброполье. / © twitter.com/Darpor_

Украинские вооруженные силы стабилизируют ситуацию на Добропольском направлении. В частности, на этот участок фронта были направлены дополнительные силы. Российские подразделения активно уничтожают.

Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина.

"Ситуация на Добропольском направлении стабилизируется. Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить группы российских оккупантов", - сообщил представитель Генштаба.

По его словам, решением главнокомандующего ВСУ Александра Сырского для усиления обороны на Добропольском и Покровском направлениях выделены дополнительные силы и средства. В частности, говорит Ковалев, во время проведения действий 1-м корпусом Нацгвардии "Азов", смежными и подчиненными подразделениями "враг несет значительные потери".

За последние два дня в полосе ответственности корпуса было ликвидировано более 150 российских окупантов, а 70 - ранены. Кроме того, в плен попали восемь российских захватчиков.

"Военнослужащие Сил обороны Украины продолжают поисково-ударные действия в полосе своей ответственности. Ситуация стабилизируется", – добавил Ковалев.

Ситуация возле Доброполья

Сейчас возле Доброполья ВСУ принимают контрмеры. По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочка, ситуация возле этого города станет понятнее к концу недели.

Между тем военный эксперт Кирилл Сазонов говорит, что ВСУ могут оцепить врага на Доброполье. Российские диверсанты, уже проникшие на эти участки, могут попасть в окружение, если ВСУ перекроют им пути снабжения.

Отметим, на днях стало известно, что РФ совершила прорыв в Доброполье. ОСУВ «Днепр» признает, что ситуация остается сложной, и бои в этом регионе — самые интенсивные по сравнению с другими участками линии боевого столкновения.