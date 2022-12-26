Бои возле Кременной: Гайдай рассказал о продвижении ВСУ и уходе оккупантов в Рубежное

Российская армия отвела военное командование из Кременной в Рубежное в Луганскую область.

Возле Кременной в Луганской области остается сложная ситуация, преимущество на стороне Вооруженных сил Украины, понемногу идет продвижение вперед, но город все еще не освободили.

Об этом на брифинге 26 декабря рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Информация о якобы освобождении Кременной, или то, что наши войска зашли в саму Кременную — не соответствует действительности", — отметил он.

Он также рассказал, что россияне планировали организовать контрнаступление в сторону деоккупированного Лимана, но их планы сорвали украинские военные.

"Такие планы у них были, но, благодаря украинскому командованию, понимавшему их планы и видевшему всю карту военных событий — Силы обороны Украины помешали оккупационным войскам воплотить их замыслы в жизнь. Резервы они все равно подтягивают, но контрнаступления у них не получилось", – отметил глава Луганской ОВА.

Ситуация в Луганской области

В начале декабря Вооруженным силам Украины удалось взять под огневой контроль ключевую автомагистраль, ведущую от Кременной к Сватовому и дальше на север.

По оценкам военного эксперта Романа Свитана, российские войска не смогут оборонять север Луганщины и вынуждены будут зимовать на Донбассе в границах до 24 февраля.

По прогнозам Гайдая, к Новому году украинские войска освободят Сватово или Кременную, а всю Луганщину удастся деоккупировать в 2023 году. Но это будет нелегко.

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