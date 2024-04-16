Бои возле Кринок: в ВСУ рассказали о ситуации на левобережье Херсона

Россияне отказываются уходить в атаки.
Украинские вооруженные силы продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области. В районе населенного пункта Крынки продолжаются боевые действия.
Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
По ее словам, уже участвовавшие в штурмах захватчики отказываются снова идти в атаки. Вместе с тем армия РФ пытается совершать штурмы.
"За прошедшие сутки (враг — Ред.) сумел на пять атак. Это более-менее постоянный коэффициент. Четыре-пять штурмов в сутки — то, что они проводят достаточно регулярно. Но успеха не имеют", — рассказала Гуменюк.
Во время штурмов под Кринки оккупационные войска уже давно не применяют бронетехнику. В бой бросают только пехотные штурмовые группы.
"Они продолжают выискивать варианты проведения ротации для того, чтобы подтягивать на это направление новые подразделения, не знающие ситуации. Ведь повторно применять в штурмах тех, кто оттуда вернулся, они не могут. У них очень низкое морально-психологическое состояние. контингента, который уже встретился с нашими и понял, чья земля на левобережье", — подчеркнула представитель ВСУ.
Напомним, ранее в ОК "Юг" сообщалось, что в районе плацдармов украинских военных на левобережье Херсонской области не наблюдается накопления сил российской оккупационной армии РФ. Впрочем, захватчик для восполнения своих потерь во время штурмовых действий постоянно подтягивают новые резервы.