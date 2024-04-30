Бои возле Кринок: в ВСУ рассказали о ситуации на левобережье Херсона

Пока ситуация в Крынках на левобережье Херсонской области сложная. Впрочем, Вооруженные силы Украины удерживают позиции, несмотря на большие силы врага.

Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

"Ситуация там остается сложной. В первую очередь из-за того, что фактически морпехи держатся автономно. Между нами река Днепр. Конечно, логистика там очень сложна, как и ротация, так и эвакуация, и другие вопросы. Тем не менее, они (ВСУ — Ред.) продолжают удерживать свои позиции, несмотря на силы противника, которые преобладают по количеству", — сказал Плетенчук.

По его словам, за прошедшие сутки российские оккупанты безуспешно атаковали Крынки три раза. Россияне применяют неуправляемые боеприпасы, привлекая штурмовую авиацию Су-25 или вертолеты Ми-8 и Ми-24.

В свою очередь, украинские защитники, закрепившись на плацдарме Крынок, держатся дальше.

Как сообщалось, ВСУ взяли под контроль остров Нестрига. Он расположен в Херсонской области — в дельте Днепра на территории Белозерского района. Остров долго оставался серой зоной.

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