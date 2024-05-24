Бои возле Кринок: в ВСУ рассказали о ситуации на левобережье Херсонской области

В районе Крынок, на левобережье Херсонской области, продолжаются бои. На этом участке фронта жарко. Впрочем, силы обороны имеют определенные успехи.

Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

"В нашей зоне ответственности наиболее оживленные события происходят именно на Херсонщине. Это, если не учитывать активности врага по обстрелам, а брать непосредственно боевые столкновения. Если на Старомайорском и Роботине вчера было по одному штурму, то на Крынки — девять", — сообщил Плетенчук.

По его словам, штурмы оккупационной армии успеха не имели. оккупанты понесли потери и отступили на свои позиции.

За прошедшие сутки на Ореховском и Херсонском направлении армия РФ стала меньше 98 оккупантов. Россияне потеряли меньше 37 единиц вооружения и военной техники. В частности, реактивная система залпового огня, пушки, минометы, лодки. Также уничтожены полевой пункт боеснабжения, наблюдательный пункт, пункты управления БПЛА и блиндаж захватчиков.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский сообщил, что сейчас наиболее интенсивные и жестокие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Донбассе. В Харьковской области россияне пытаются выйти к реке Оскол.

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