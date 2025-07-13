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Бои вплотную приблизились к Днепропетровской области: зашли ли в область россияне
В ОСУО «Хортица» рассказали о боях на границе Днепропетровщины. Враг не прекращает атаку.
Российские оккупанты не прекращают попытки зайти на территорию Днепропетровской области. Боевые действия приблизились к ее админгранице.
Об этом заявил спикер ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона «Єдині новини».
«По состоянию на данный момент на территории Днепропетровской области он (враг — ред.) не находится. Хотя бои плотно приблизились к административной границе, к отдельным населенным пунктам, которые находятся возле административной границы», — добавил он.
По словам спикера ОСУВ «Хортица», речи о том, что россияне взяли под контроль территорию на самом админгранице или за ним, нет.
Трегубов также напомнил, что россияне уже три недели заявляют о том, что они якобы зашли в Днепропетровскую область. Они даже снимают фейковые видео по этому поводу.
Напомним, военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Волков заявил, что оккупационная армия РФ стремится любой ценой зайти на территорию Днепропетровщины.
А полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что Днепропетровская область не станет еще одним театром боевых действий. По его словам, в Днепр россиянам — «как до Киева рачки». Ведь расстояние достаточно большое — 200 км.