Бои вплотную приблизились к Днепропетровской области: зашли ли в область россияне

Боевые действия приблизились к админгранице Днепропетровской области / © Associated Press

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Российские оккупанты не прекращают попытки зайти на территорию Днепропетровской области. Боевые действия приблизились к ее админгранице.

Об этом заявил спикер ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона «Єдині новини».

«По состоянию на данный момент на территории Днепропетровской области он (враг — ред.) не находится. Хотя бои плотно приблизились к административной границе, к отдельным населенным пунктам, которые находятся возле административной границы», — добавил он.

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По словам спикера ОСУВ «Хортица», речи о том, что россияне взяли под контроль территорию на самом админгранице или за ним, нет.

Трегубов также напомнил, что россияне уже три недели заявляют о том, что они якобы зашли в Днепропетровскую область. Они даже снимают фейковые видео по этому поводу.

Напомним, военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Волков заявил, что оккупационная армия РФ стремится любой ценой зайти на территорию Днепропетровщины.

А полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что Днепропетровская область не станет еще одним театром боевых действий. По его словам, в Днепр россиянам — «как до Киева рачки». Ведь расстояние достаточно большое — 200 км.

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