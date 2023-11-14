Бои ВСУ на левобережье Херсонщины: у Зеленского сделали отрадное заявление

Украина стремится к миру, но не на условиях России, подчеркнул Ермак.

В Офисе президента подтвердили, что Вооруженные силы Украины захватили плацдарм на левобережье Херсонской области.

Об этом сказал руководитель ОП Андрей Ермак во время выступления в рамках визита в Вашингтон, говорится на сайте президента.

"Выбор Украины очевиден. Мы решительно преданы восстановлению суверенитета Украины на всей ее международно признанной территории. Несмотря на все Вооруженные Силы Украины захватили плацдарм на левом берегу Днепра. Шаг за шагом они демилитаризируют Крым. Мы прошли 70% дистанции. И наше контрнаступление продолжается. Мы знаем, как добиться победы. У Президента Зеленского есть четкий план. Среди приоритетов он определяет развитие нашего ОПК и развертывание собственного производства вооружений", – сказал Ермак.

Представитель ОП подчеркнул, что Украина стремится к миру, но не на условиях России.

"В нашем случае завершение войны через компромисс – это не что иное, как пауза. Украина не будет повторять ошибки Минска. И я верю, что единственный правильный Нормандский формат это тот, который описал Рональд Рейган: "Мы связаны с реальностью. Сила союзников Америки важна для Соединенных Штатов, а гарантии безопасности Соединенных Штатов важны для длительной свободы европейских демократий", — процитировал он известного американского политика.

Напомним, у Зеленского назвали год, который станет решающим в войне против РФ.

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