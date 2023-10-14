Бои за Авдеевку: атаки россиян провалились и могут превратиться в "удары об стену" — ISW

Все попытки россиян атаковать Авдеевку Донецкой области провалились. Наступление захватчиков может превратиться в "удары об бетонную стену"

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на источники, утверждавшие, что российские силы продолжали атаковать районы к северу и югу от Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 12 и 13 октября, указывают на то, что российские силы продвинулись к югу от Красногоровки и к юго-востоку от Первомайского.

Российские источники опубликовали сообщения о предварительных заявлениях по поводу российского контроля над Авдеевским коксохимическим заводом, однако ISW не имеет доказательства того, что российские силы контролируют завод на данный момент.

Между тем, украинские военные сообщили, что ВСУ продолжают отражать российские атаки вокруг Авдеевки. Российский "военный блогер" отметил, что ВСУ используют минные поля, чтобы замедлить продвижение россиян на авдеевском направлении.

Один из российских военных в 4-й бригаде "ЛНР" (2-й армейский корпус, Южный военный округ) заявил, что изношенные стволы снижают точность российской артиллерии вблизи Авдеевки.

Он также отметил, что российские силы могут "сжать украинский периметр", захватив менее укрепленную украинскую территорию вблизи Авдеевки. В то же время выразил обеспокоенность тем, что российские генералы неправильно истолкуют эти ограниченные продвижения и попытаются ускорить наступательные усилия на Авдеевку.

По словам оккупантов, такое неправильное толкование может привести к тому, что российские войска будут "бить по бетонным укреплениям", пока их силы не закончатся.

Ситуация в Авдеевке

10 октября оккупанты начали активные наступательные действия вблизи Авдеевки Донецкой области, которые продолжаются до сих пор.

По мнению эксперта Александра Коваленко, РФ активизировалась возле Авдеевки, потому что хочет подарить Путину к Новому году новую "эпическую победу".

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, россияне активизировались на Авдеевском направлении, чтобы отвлечь внимание ВСУ и не дать продвигаться им на Южном или Запорожском направлениях.

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