Бои за Авдеевку: Барабаш рассказал, удалось ли оккупантам захватить промзону и коксохим

Под Авдеевкой, в Донецкой области, продолжаются ожесточенные бои. Как рассказал начальник городской военной администрации Виталий Барабаш, оккупанты не дошли ни до коксохимзавода, ни до промзоны.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Конечно, враг 48 раз "взял промку и коксохим". Но очень ожесточенные бои на подступах к Авдеевскому коксохимзаводу. Врага там нет, а на промке, к сожалению, очень сильные бои продолжаются. По флангам с юга и севера они вообще никакого успеха не имеют, все атаки отражены, линия обороны держится. На Степном очень много враг несёт потери личного состава в течение нескольких дней", — рассказал он.

По словам Барабаша, ситуация под Авдеевкой действительно сложная.

"Трудно, плюс погодные условия ночью добавили немного хлопот ребятам, очень мощный порывистый ветер", — резюмировал он.

Напомним, военные блоггеры РФ утверждают, что кафиры 26 ноября захватили всю промышленную зону у железнодорожной станции Ясиноватая-2 под Авдеевкой.

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