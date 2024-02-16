Бои за Авдеевку: экс-сотрудник СБУ сделал потрясающий прогноз

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак сделал неутешительный прогноз по ситуации в Авдеевке.

Об этом он заявил в эфире "1+1".

“Авдеевку мы теряем. К концу месяца, к сожалению, нам придется ее потерять, или даже раньше», — сказал он.

Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский рассказал о ситуации в Авдеевке Донецкой области по состоянию на 21:00 пятницы, 16 февраля. Бригадный генерал сообщил, что в Авдеевке идут тяжелые бои, российские войска продолжают артиллерийские обстрелы и массированные бомбовые удары, которыми фактически стирают город с лица земли. ВСУ отходят с разрушенных позиций, есть потери пленными.

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