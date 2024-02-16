Бои за Авдеевку: экс-сотрудник СБУ сделал потрясающий прогноз

Бои продолжаются, однако ситуация критическая.
Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак сделал неутешительный прогноз по ситуации в Авдеевке.
Об этом он заявил в эфире "1+1".
“Авдеевку мы теряем. К концу месяца, к сожалению, нам придется ее потерять, или даже раньше», — сказал он.
Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский рассказал о ситуации в Авдеевке Донецкой области по состоянию на 21:00 пятницы, 16 февраля. Бригадный генерал сообщил, что в Авдеевке идут тяжелые бои, российские войска продолжают артиллерийские обстрелы и массированные бомбовые удары, которыми фактически стирают город с лица земли. ВСУ отходят с разрушенных позиций, есть потери пленными.
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