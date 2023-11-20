Бои за Авдеевку: эксперт ответил, прорвались ли оккупанты в промзону (обновлена карта боев)

Враг не оставляет попыток наступления на Авдеевку. В городе есть две промзоны – на севере и на юге. Если говорить о севере, это коксохим. Там россияне пытаются закрепиться на этом участке в промышленной зоне.

Мнение об этом выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, оккупанты теперь имеют возможность совершать штурмовые действия на севере возле Авдеевки.

"Спепово почти граничит с железной дорогой. Россияне недавно смогли перейти на правую сторону от железной дороги и закрепиться на позициях при этом не смогли. Но именно этот переход им позволил начать боевые действия, которые происходили почти в окрестностях Степного", — говорится в сообщении. Это место они могли использовать во время третьей волны наступления, которую они планируют как трамплин", — говорит он.

Россияне создают условия для того, чтобы подготовить третью волну наступления с большим количеством механизированных составляющих.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от DeepState

Бои за Авдеевку: что известно

Украинские войска провели успешную атаку в районе Авдеевки и продвинулись вперед 19 ноября.

Российские захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку в Донецкой области. Враг пополняет "обескровленные штурмовые подразделения".

На днях российским войскам впервые удалось проникнуть на танке в промышленные зоны и украинский город Авдеевка. Именно на танки-камикадзе возлагается президент РФ Владимир Путин.