Бои за Авдеевку: эксперт рассказал, сколько россиян там собралось и чего от них ожидать в ближайшее время

Россияне потеряли возле Авдеевки около 10 своих батальонов. Захват города для них будет означать лишь невероятные потери живой силы, техники и, вероятно, еще большего количества территорий.

Сегодня россияне сконцентрировали в районе Авдеевки более 40 тысяч личного состава.

О потенциале такого количества оккупантов рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

Какую тактику россияне применяют в Авдеевке

Он провел аналогию ситуации в Авдеевке с боями под Бахмутом. Во время наступления россиян на Бахмут осуществлялся охват более 50 км фронта с сосредоточением в разные моменты операции от 20 до 50 тысяч личного состава. В районе Авдеевки фронт составляет 20 км. То есть давление на километр фронта вдвое превышает давление, оказываемое в районе Бахмута.

Так же россияне используют смешанный по комплектации тип штурмовых действий. Когда в наличии достаточно механизированного компонента (танко, ББМ и т.д.), они пытаются прорывать оборону бронеколоннами, что очень напоминает наступление на Угледар. Но когда их механизированный компонент уничтожается и они ждут пополнения, эту тактику заменяют массовые штурмы пехотной составляющей – тактика, которая наблюдалась под Бахмутом, получившая название "мясная волна".

Насколько большими являются потери россиян под Авдеевкой

Согласно данным спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна, с 10 октября в районе Авдеевки россияне потеряли 6 500 убитыми, 100 танков, а так же 250 ББМ.

"Россияне не признают своих потерь, но возникает закономерный вопрос: если ваши потери не настолько большие, почему вы стягиваете к Авдеевке ресурс двух общевойсковых армий?" – говорит эксперт.

По его словам, 6,5 тыс. потерь – это 10 уничтоженных батальонов. То есть ВСУ уничтожали одну батальонно-тактическую группу на два километра фронта. Это очень много, но несмотря на потери, российское командование сохраняет намерение захватить Авдеевку, которая является для него больше политической целью, чем тактической, говорит эксперт.

Что россияне планируют делать дальше

По словам Коваленко, наступление россиян показало, что они, используя смешанную тактику Бахмута и Угледара, смогли добиться успеха только на открытых участках – в полях. Но стоило им приблизиться к основным рубежам обороны, как сразу возникла проблема с их прорывом.

Задача российских войск остается неизменной – поступательное и планомерное окружение Авдеевки, с последующим сжатием кольца на уровне оперативного окружения. Но вот только в том и дело, что за все время полномасштабного вторжения в Украину российским войскам удалось взять в окружение только один город – Мариуполь. И это происходило в условиях не лучшего положения города и на пике наступательного функционала россиян.

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Для реализации такого плана с Авдеевкой выделенного ресурса им явно будет критически не хватать, из чего следует необходимость для российского командования забирать ресурс из других групп войск и плацдармов. Забирать ресурс из группы войск "Днепр" (Херсонская область) они не могут, поскольку там серьезная проблема в виде серой зоны на левом берегу Днепра, решить которую российское командование не может с начала года.

Из Запорожской области группа войск "Восток" – аналогично, ведь Силы обороны Украины (СОУ) в клине Новопрокоповка-Вербово-Очеретоватое только и ждут ослабления россиян на этом участке для прорыва в Токмак. В Донецкой области, кроме наступления на Авдеевку, россияне озабочены напряженным затишьем в районе Старомлиновки и продвижением СОУ в южном секторе Бахмута.

Для усиления и поддержки Авдеевки остается только Луганская область, группа войск "Центр" и "Запад". Но этот ресурс не бесконечен и его ослабление может завершиться тем, что после имитации наступления по Лимано-Купьянской оси у россиян может начаться отступление к линии Р-66.

Что будет вокруг Авдеевки в ближайшее время

Ближайшие три недели могут четко показать, какой будет ситуация в районе Авдеевки в перспективе, говорит Коваленко.

"Если российское командование готово и дальше усиливать наступление за счет ресурса из других плацдармов, то оно может достичь своей цели – захватить Авдеевку посредством передислокации туда еще большего количества подразделений из других плацдармов. Ценой колоссальных потерь и потерей контроля над значительно большими территориями", – считает эксперт.

Коваленко напоминает, что в Бахмуте мы были свидетелями аналогичной картины. Пока россияне наступали на город, они потеряли большую часть Харьковской области и правый берег Херсонской области вместе с областным центром.

"И что им дало это наступление, кроме пафоса для внутреннего потребления? Ничего, кроме колоссальных потерь. Такая судьба российского командования – то и дело наступать на одни и те же грабли", – резюмировал эксперт.

Напомним, Россия не оставляет намерений окружить Авдеевку Донецкой области. После двух неудачных попыток оккупанты готовятся к третьей волне штурма. Они стягивают технику и личный состав и перегруппируют войска.

Что сейчас происходит в районе Авдеевки, что оккупанты задумали и почему они так хотят захватить этот город – читайте на ТСН.ua.

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