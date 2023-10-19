Бои за Авдеевку: эксперт заявил, что наступление россиян по всем параметрам провалено

Российская оккупационная армия не имеет достижений в районе Авдеевки Донецкой области. Россияне понесли огромные потери, а продвижение тактического плана не отвечают их цене.

Об этом заявил в эфире телеканала FREEДОМ военный обозреватель Денис Попович.

"Я вообще не вижу никаких достижений со стороны противника. Там были тактические продвижения возле Красногоровки, это на северном фасе в сторону от Клещиевки. Конфигурация фронта в районе Авдеевки теоретически позволяла оккупантам осуществить оцепление этого города. Они попытались это сделать, начав наступательную операцию 10 октября Но по сравнению с теми потерями, которые там понесли, а это несколько тысяч военнослужащих, погибших в боях за террикон, как за доминирующую высоту над этими местами", — считает Попович.

По словам эксперта, продвижение тактического плана, которых сумели добиться оккупанты, — это фактически расширение серой зоны. Все больше, считает эксперт, по всем параметрам можно говорить о провале наступления РФ на Авдеевку. Ничего нового русские оккупанты не показали во время этого наступления.

"Посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше. Но я бы констатировал провал наступления армии РФ в районе Авдеевки практически по всем параметрам. Вполне возможно, что они будут там пытаться атаковать еще раз. Но очень похоже, что все это перешло в позиционную войну". Собственно, в то состояние, в котором они находились до своей попытки наступать", — рассказал военный обозреватель.

Попович отмечает, что россияне знали о мощном укрепрайоне, который строился на протяжении всего периода войны — с 2014-го.

Ситуация возле Авдеевки

Генштаб в утренней сводке 19 октября сообщил, что оккупанты штурмуют Авдеевку. За минувшие сутки ВСУ отразили три атаки врага. Также безуспешны были наступательные действия противника в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области.

Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун отмечает, что в районе Авдеевки сбили уже пятый вражеский Су-25. Тем временем оккупанты при поддержке авиации российские захватчики продолжают попытки окружить город.

По словам руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, в Авдеевке оккупанты возобновили массированные атаки. Увеличилось количество обстрелов общества со стороны военных РФ — бьют по школам и позициям украинских военных.

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