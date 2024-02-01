Бои за Авдеевку: как закончилась попытка прорыва оккупантов на коксохимический завод — спикер Сил обороны

Линия боевого столкновения в городе, который штурмуют россияне, фактически не двигается.

Авдеевский коксохимический завод находится под контролем украинских войск, сдерживающих атаки оккупантов.

Об этом сообщил руководитель службы по связям с общественностью 47-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Лазуткин в эфире национального телемарафона.

По его словам, попытки российских окупантов вклиниться между коксохимическим заводом в Авдеевке и поселком Степное закончились неудачей.

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"Все российские диверсионно-разведывательные группы остаются у забора завода. Линия боевого столкновения фактически не двигается", — уточнил Лазуткин.

Спикер Сил обороны добавил, что тактика россиян во время штурма Авдеевки не изменилась. Они продолжают атаковать город, в частности с севера, где происходит достаточно большая интенсивность артиллерийских обстрелов и не прекращаются атаки пехотой, которые отражают украинские военные.

Напомним, накануне президент государства-агрессора Владимир Путин как о невероятном успехе гордо заявил о том, что армия РФ захватила 19 домов на окраине Авдеевки.

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