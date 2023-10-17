Бои за Авдеевку: какая ситуация в городе и на позициях украинских защитников

В настоящее время в Авдеевке Донецкой области, где на днях наблюдалось сильное обострение, напряжение немного спадает. Оккупанты стали меньше обстреливать территорию общины. Впрочем, на позицию по-прежнему горячо.

Об этом сообщил во время телемарафона руководитель городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Градус напряжения спадает однозначно. Сегодня уже третьи сутки, когда мы начали замечать, что меньше обстрелов по территории общины, меньше ракетных ударов — чего не скажешь о позициях. На позициях тише не становится. Сотни обстрелов в сутки — мы слышим. ", – рассказал он.

По словам Барабаша, в этом направлении меньше штурмовых действий применяет враг. Впрочем, наблюдается перегруппировка. Поэтому, прогнозирует глава МВА, через несколько дней может быть новая волна штурмов оккупантов.

"Говорят аналитики, скорее всего будет, новая волна штурмовых действий. Сейчас враг отошел глубже в тылы, пытается стащить ту технику, которую еще можно починить, безумными темпами восстановить", — подчеркнул он.

Как сообщалось, российские оккупанты установили новую дату выхода на административные границы Донецкой области - это 31 декабря. Именно поэтому для них важно взять Авдеевку.

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