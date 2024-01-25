Бои за Авдеевку: какие силы подготовили оккупанты для нового штурма — офицер "Легиона Свободы"

Для подготовки к новой битве враг активно применяет разведывательные беспилотники.

Для нового штурма Авдеевки Донецкой области российские оккупанты собрали около 40 тысяч разношерстных бойцов.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Эспрессо" офицер "Легиона Свободы" майор МВД Максим Морозов.

"Там появились заключенные, "Шторм-Z", "Шторм V". Также подошло с нуля сформированное танковое подразделение окупантов, где замечены новые танки, которые будут участвовать в штурме Авдеевки", — сообщил он.

По словам воина, для подготовки к новой битве враг активно применяет разведывательные беспилотные летательные аппараты типа "Орлан" и "Ланцеты".

"По факту, она [новая битва] уже началась, с применения огромного количества КАБов", — отметил Морозов, добавив, что Силы обороны Украины тоже готовятся к этому штурму.

Напомним, российская оккупационная армия продвинулась в районе Авдеевки, а также северо-восточнее Новомихайловки, расположенной юго-западнее оккупированного Донецка.

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