Бои за Авдеевку: какую угрозу скрывает для окупантов коксохимический комбинат — объяснение эксперта

Россияне наступают на открытом участке, на котором они становятся мишенью для артиллерии.

Захват Авдеевского коксохимического комбината поставит окупантов в затруднительное положение, поскольку территория этого предприятия является огромной "бомбой".

Такое мнение высказал в эфире национального телемарафона военный эксперт Павел Нарожный.

Он отметил, что россияне совершают такое "книжное наступление", когда обрезают фланги нашей группировки. Атаки в лоб, по его словам, являются маневрами для отвлечения, а на самом деле их усилися сосредотачиваются на флангах, особенно на северном направлении, где расположен Авдеевский коксохимический комбинат.

“У них есть один огромный минус. Во-первых, они наступают на открытом участке. На этом участке они мишенью для артиллерии, для дистанционного минирования, для минометов и всего прочего", — отметил эксперт.

Кроме того, считает Павел Нарожный, на территории этого предприятия враг может оказаться в очень опасной для него зоне.

"На территории огромного производства коксохимического, которое является такой себе "бомбой". То есть там производится кокс, там стоят коксовые батареи специальные... Если они там закрепятся и если какой-то снаряд прилетит – для них это будет сверхопасно", — подчеркнул он.

Напомним, ситуация в Авдеевском направлении остается сложной. Оккупационные войска пытаются штурмовать промзону города уже несколько дней подряд.

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