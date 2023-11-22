Бои за Авдеевку: начальник ГВА опроверг российские фейки о ситуации вокруг города

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что ВСУ держат линию обороны в районе Авдеевки, никаких прорывов нет.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

“На Авдеевском направлении горячая и очень сложная ситуация. Враг жмет с нескольких направлений, пытаясь по флангам штурмовать пехотой. Захватчики несколько дней подряд используют технику на промке. С Донецкого направления враг также пытается проводить штурмовые действия. Ребята отбивают все атаки, которые продолжаются круглосуточно”, — подчеркнул Барабаш.

По словам начальника Авдеевской городской военной администрации, несмотря на то, что оккупанты давят по всем направлениям на Авдеевку, линия обороны держится и никаких прорывов нет.

“Россияне разгоняют много фейков, которые уже зашли на коксохим, и контролируют какую-то часть. На самом деле, противник активно пытается проводить атаки и штурмовать в том направлении, но коксохим полностью под контролем ВСУ», — подчеркнул Барабаш.

Ранее мы писали, что в WSJ предполагают, что битва за Авдеевку может стать для Украины началом многомесячной обороны.

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