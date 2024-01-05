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Бои за Авдеевку: офицер "Легиона Свободы" рассказал о новой активизации оккупантов

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Бои за Авдеевку: офицер "Легиона Свободы" рассказал о новой активизации оккупантов

ВСУ на фронте / Фото: Getty Images

Российские войска продолжают попытки зайти в Авдеевку через промзону и закрепиться в одноэтажных домах в старой части города.

Офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов рассказал, что сразу после Нового года российские оккупанты активизировали пехотные штурмы, пытаясь продавить ВСУ возле Степного, а также проникнуть в Авдеевку через промзону.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация пока остается сложной, есть точки столкновения там, где враг продолжает активно действовать", — заметил боец.

По его словам, кроме атак у Степного враг пытается выйти на увеличение северной "клешни" посредством выхода на оперативное пространство у поселка Очеретяне. Однако, несмотря на сложный характер оборонительных действий, оккупанты не имеют там никаких успехов.

В то же время, российские войска продолжают попытки зайти в Авдеевку через промзону и закрепиться в одноэтажных домах в старой части города. Для этого они используют малые тактические группы.

“Это происходит разведка боем, м*скали теряют эти группы и отсылают новые. Поэтому массовой пехотной попытки зайти нет. А малые группы всегда встречают, приветствуют и провожают в последний путь", — добавил он.

Напомним, российские оккупанты предприняли попытку закрепиться в окрестностях поселка Степного вблизи Авдеевки.

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Дата публикации
Просмотры
482
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