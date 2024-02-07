Бои за Авдеевку: оккупанты пытаются разрушить линии обороны ВСУ – военный

В Авдеевке враг пытается разрушить линии обороны ВСУ, чтобы загнать свою пехоту.

Оккупационные войска России подтянули к Авдеевке лучшие подразделения, привлекли все силы и ресурсы, но город держится. Враг пытается разрушить линии обороны украинских военных.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал военнослужащий и глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Враг пытается приспособить тактику и стратегию к тем вызовам, с которыми он сталкивается. Противник пытается насытить свои войска пехотой. Механизированные войска россияне тоже используют, но несколько меньше. Выглядит, что оккупанты пытаются разрушить имеющиеся линии обороны ВСУ, чтобы в любое время, чтобы в любой пробой вовлечь свои пехотные соединения", — объяснил он.

По словам военнослужащего ВСУ, россияне спешат захватить Авдеевку, потому что диктатор Путин Путин должен отчитаться перед президентскими "выборами" в России.

"Путин рассчитывает в речи посвятить несколько абзацев Авдеевке, что под его командованием русское войско захватило Авдеевку. Поэтому вопрос Авдеевки сейчас остро стоит перед захватчиками, и в их понимании захват затянулся во времени. Это влияет на поругание российской армии", — резюмировал.

Напомним, Дикий объяснил, почему для ВСУ выгодно держать Авдеевку.

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