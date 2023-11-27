Бои за Авдеевку: оккупанты захватили часть промзоны — ISW

Российские войска продолжают наступательные операции под Авдеевкой Донецкой области.

Об этом сообщили в Институте изучения войны.

На видео с геолокацией за 26 ноября видно, как российская бронетехника атакует украинские позиции в северной части промзоны на юго-восточной окраине Авдеевки.

Российские военные блогеры утверждали, что российские войска 26 ноября захватили всю промышленную зону у железнодорожной станции Ясиноватая-2, но аналитики пока не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

26 ноября российские войска также продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 26 ноября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись юго-западнее Первомайского (24 км восточнее Купянска).

Напомним:

Ранее аналитики сообщили, что Российская Федерация совершает третью волну штурмов Авдеевки Донецкой области. Войска РФ увеличили количество атак на 30%, но силы наемников стали значительно слабее, чем во время предыдущих атак.

Однако в Генеральном штабе ВСУ утверждают, что все потери позиций с обеих сторон временные, поскольку ситуация динамично меняется.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун отметил, что сейчас продолжаются бои, а захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Оккупанты безуспешно штурмовали восточнее Новобахмутовки, в районах Авдеевки, Северного и Первомайского.

"Если говорить об изменении тактики в связи с погодой, то листья осыпались, лежит снег. Оккупантам негде прятаться. Наши ребята видят их. Враг атакует небольшими пехотными группами. Оккупанты доходят до того, что притворяются мертвым или накрываются трупами российских штурмовиков, ликвидированных ранее", – сказал спикер.

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