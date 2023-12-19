Бои за Авдеевку: почему оккупанты снизили интенсивность наступления и когда оно усилится – эксперт

Оккупационная армия России, по данным Сил обороны Таврического направления, изменила тактику и снизила интенсивность наступления на Авдеевку. Если раньше их было не менее 50 в сутки, сейчас же – не больше 17. Кроме того, атаки сейчас происходят в основном в ночное время.

Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан объяснил в интервью OBOZ.UA, намерены ли оккупанты уходить из этого направления.

"Это просто погода. Там сейчас воды по колено, начала размокать почва. А донецкий чернозем — это смерть любой техники. Поэтому у россиян сугубо из-за погоды все это погасло. Они будут ждать морозов. Если не дождутся, то так и будут ковыряться в грязи всю зиму. Но таких морозов, которые могут хорошо сковать почву, хотя бы сантиметров на 30, на Донбассе у нас уже давно не было. Надо чтобы 20-30 градусов мороза постояли хотя бы дней десять. Но, скорее всего, вся зима будет такой же дождливой, и двигаться там нельзя будет", – пояснил он.

Свитан также добавил, что ВСУ прогнозировали такую ситуацию, ведь в Украине уже десятый год боевых действий в зимнее время (на Донеччине и Луганщине - ред.).

"Поэтому мы сейчас прикрываемся на востоке, в том числе и погодой. И поэтому снизилась интенсивность наступательных действий россиян", — резюмировал эксперт.

Напомним, Свитан назвал перспективное направление для наступления ВСУ.

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