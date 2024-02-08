Бои за Авдеевку: россияне лезут по канализационным системам и делают подкопы — эксперт

Продвижение оккупационной армии с октября прошлого года происходит с очень большими потерями.

Российские оккупанты в Авдеевке продвигаются с использованием канализационных систем, через подкопы пытаются выходить в тылы и перерезать дорогу, соединяющую гарнизон ВСУ с основными базами снабжения.

Об этом говорил в эфире телеканала FREEДОМ военный аналитик Иван Ступак.

“Мы видели сообщение, что 18% города уже захвачены Российской Федерацией. Мы слышали еще в декабре [2023 года] сообщение главкома Залужного о том, что на горизонте два-три месяца и придется оставить, скорее всего, город”, — отметил он.

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Однако, по словам эксперта, продвижение оккупационной армии с октября прошлого года происходит с очень большими потерями.

"По некоторым оценкам, РФ здесь потеряла около 13 тысяч своих военнослужащих, 250-300 танков, чуть больше бронемашин. То есть колоссальными потерями дается продвижение Российской Федерации, взятие локаций", - отметил он.

Иван Ступак добавил, что взятие Авдеевки не даст россиянам никакого стратегического преимущества для продвижения на следующие населенные пункты и составляет для Кремля только политическую цель.

Напомним, оккупационные войска подтянули к Авдеевке лучшие подразделения, привлекли все силы и ресурсы, но город держится. Враг пытается разрушить линии обороны ВСУ.

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