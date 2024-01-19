Бои за Авдеевку: россияне теряют много бронетехники, но продвигаются — ISW

Оккупанты за три дня потеряли на Авдеевском направлении 41 единицу техники.

Украинские войска наАвдеевском направлении успешно уничтожают бронетехнику РФ, которой захватчики поддерживают пехоту. За три дня россияне потеряли 41 единицу бронетехники.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В то же время аналитики отмечают, что российские войска совершили подтвержденное продвижение к юго-западу от Авдеевки.

На опубликованных 17 января геолокационных снимках видно, что российские войска атаковали и захватили позицию к востоку от Невельского, юго-западнее Авдеевки.

Командующий Таврической группой украинских войск бригадный генерал Александр Тарнавский заявил 18 января, что российские войска, вероятно, на Авдеевском направлении активно используют бронетехнику для поддержки и развертывания пехоты. Эта тактика привела к тому, что российские войска потеряли 41 единицу бронетехники, в том числе 17 танков, за последние три дня.

В то же время представитель Таврической группировки войск полковник Александр Штупун отметил, что российские войска обычно используют один или два танка, несколько бронетранспортеров и гусеничные боевые бронированные машины для перевозки пехоты перед быстрым уходом, после чего украинские войска наносят удары по бронетехнике.

Российские и украинские источники утверждают, что позиционные бои продолжаются северо-западнее Авдеевки у Степного, Новокалинового и Новобахмутовки. А также у коксохимического завода на северо-западе Авдеевки и промышленной зоны на юго-востоке Авдеевки. Кроме того, не прекращаются бои к западу от Авдеевки у Северного и к юго-западу от Авдеевки возле Первомайского и Невельского.

Напомним, по информации украинского командующего Тарнавского, оккупанты пытаются десантировать пехоту на одном из направлений фронта.

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