Бои за Авдеевку: российские войска вошли в окрестности Степного — ISW

Российские войска 10 ноября вели наступательные действия в районе Авдеевки, его результаты не подтверждены. В то же время российские военные блогеры утверждали, что российские войска вошли в окрестности Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки) и продолжают бои в этом районе.

Об этом сообщили аналитики Институт изучения войны (ISW).

"Связанный с Кремлем военный блогер утверждал, что российские силы также заняли позиции на железнодорожном пути, позволив российским силам добиться тактических успехов у Степного. По его словам, российские войска пытаются создать котел вокруг Авдеевки, и таким образом лишить украинские силы возможности удерживать позиции в тыловых районах на авдеевском направлении", — говорится в сообщении.

Ранее эстонская разведка сообщила, что россиянам удалось завладеть инициативой в Луганской и Донецкой областях. Это свидетельствует о том, что цели РФ по оккупации региона не изменились.

Оккупационные войска продолжают стягивать в Авдеевку свою технику прикрывая опрокидывание минометными и артиллерийскими обстрелами.

Читайте также: