Бои за Авдеевку: Тарнавский рассказал, когда ВСУ могут "сделать шаг назад"

Обстановка в районе Авдеевки Донецкой области постоянно меняется. Оккупанты бросают на подкрепление подразделения "Шторм-Z" и "Шторм-V". Тем временем ВСУ постоянно маневрируют.

Об этом сообщил командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский в интервью "ВВС News Украина".

Тарнавский отмечает, что РФ уже третий месяц штурмует Авдеевку. Оккупационная армия не жалеет ни технику, ни личный состав. Украинские Силы обороны постоянно маневрируют, потому что одна воинская часть не может удержать весь участок фронта.

"Обстановка постоянно меняется – как в положительную, так и в отрицательную сторону. Если отрицательно, то мы реагируем максимально как подразделениями, частями, так и непосредственно средствами, которые сегодня у нас есть", — сказал Тарнавский.

Издание отмечает, что военачальник ответил точно на вопрос, существует ли реальная угроза окружения Авдеевки.

"Усилия противника сосредоточены на двух направлениях. Наступление происходит в направлении главного удара, а также на отвлекающих направлениях. Сосредоточили огромную численность личного состава. Но я скажу – теми силами и средствами можно добиться лучших успехов", — подчеркнул генерал.

По его словам, на некоторых участках украинские защитники могут отходить в целях сохранения жизни бойцов.

"Есть субъективные и объективные причины. Если в чистом поле остаться, есть возможность для сохранения личного состава и техники где-то сделать шаг назад или в сторону, втянуть в мешок и затем уничтожить врага. А затем выйти в прежнее положение", — подчеркнул он.

Напомним, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, что битва за Авдеевку похожа на битву за Бахмут. По его словам, оккупанты "в прямом физическом смысле засыпают город телами, и по этим телам дальше продвигаются".

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