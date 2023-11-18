Бои за Авдеевку: Тарнавский рассказал про оборону ВСУ и уничтоженных оккупантах

Александр Тарнавский рассказал о ситуации на Авдеевском направлении.

Командующий стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что на Авдеевском направлении Вооруженные силы крепко держат оборону.

Об этом он написал в Telegram-канале.

"На таврическом направлении враг нанес 8 авиаударов, провел 51 боевое столкновение и совершил 974 артобстрела. Наши воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении", — говорится в сообщении.

По словам Тарнавского, общие потери врага на этом направлении составили 456 человек. Один оккупант сдался в плен.

Также защитники уничтожили 19 единиц военной техники. В частности, 1 танк, 3 ББМ, 2 артсистемы, 12 БпЛА, 1 единица спецтехники. Еще 16 единиц военной техники врага повреждены.

Командующий также добавил, что идет ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Напомним, оккупанты перешли на Авдеевском направлении к тактике "пешего окружения". Войска РФ потеряли уже около 3 тысяч человек.

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