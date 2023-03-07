Бои за Бахмут: аналитики ISW прогнозируют серьезные потери для агрессора России

Аналитики американского Института изучения войны считают, что агрессорка Российская Федерация может потерять значительную часть элитных подразделений ППК "Вагнер" в битве за Бахмут Донецкой области. Вместе с тем, пока врагу не удастся окружить город без значительных потерь со своей стороны.

Об этом сообщили в новом отчете ISW.

Этому будет способствовать невыгодное положение армии РФ у города, которое позволит ВСУ уничтожить немало "живой" силы окупантов.

Аналитики отмечают, что эскалация боевых действий под Бахмутом может уничтожить самые эффективные части войск РФ, а также наемников Вагнера. Российскому Минобороны будет сложно найти замену тем силам, которые РФ потеряет в столкновениях с украинскими Вооруженными силами на этом участке фронта.

"Возможность нанести вред элитным частям группы "Вагнер" вместе с другими элитными подразделениями в условиях ведения городских боев достаточно вероятно для Украины", — говорится в отчете.

В ISW считают, что военному командованию РФ для достижения успеха под Бахмутом придется бросить в бой в поддержку НДС свои воздушно-десантные силы или больше — отказаться от усилий взять украинский город.

Бои за Бахмут

Накануне, 6 марта президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. По его словам, был доклад по ситуации в Бахмуте. Генерал Александр Сырский и главнокомандующий Валерий Залужный считают, что стоит от города не отходить и усиливаться. Позиция была единогласно поддержана Ставкой.

CNN со ссылкой на представителя НАТО пишет, что оккупанты в боях за Бахмут теряют в пять раз больше военных, чем Украина. Чиновник Альянса на условиях анонимности уточнил, что соотношение потерь пять к одному основывается на разведывательных данных.

Из Бахмута нет массового отвода украинских войск. Впрочем, проходят плановые ротации. Защитники города меняют позиции.

Также Министерство обороны Великобритании в своем отчете отмечает, что Украина укрепляет Бахмут элитными подразделениями ВСУ. Ведь оборона города испытывает все более серьезное давление.

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