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Бои за Бахмут: британская разведка описала неутешительное положение россиян в городе

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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Бои за Бахмут: британская разведка описала неутешительное положение россиян в городе

В Бахмуте продолжаются интенсивные бои.

В Бахмуте продолжаются интенсивные бои.

Вооруженные силы Украины продолжают успешные наступательные действия в Бахмуте Донецкой области. А армия РФ сталкивается с низким боевым духом и вряд ли имеет резервы, чтобы содержать населенный пункт.

Об этом говорится в ежедневном отчете Минобороны Великобритании.

После непродолжительного затишья Бахмут снова стал местом, где продолжаются самые интенсивные бои на фронте. Украинские войска продвигаются как к северу, так и к югу от города.

"Российские защитники, вероятнее всего, страдают от низкого боевого духа, сочетания разрозненных подразделений и ограниченной способности находить и поражать украинскую артиллерию", – говорят в британской разведке.

В то же время в Москве считают "политически неприемлемым" решение об отступлении от Бахмута, поскольку город имеет символический вес, в частности, это одно из немногочисленных достижений оккупационной армии за последний год войны.

"Однако очень вероятно, что у РФ есть немного дополнительных резервов, которые можно было бы выделить для этого сектора", — говорится в сообщении.

Ситуация в Бахмуте

В ISW говорят, что украинские войска добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. И продолжили контрнаступательные операции как минимум на трех других участках фронта.

По словам военного эксперта, россияне на этом направлении сдаются в плен или убегают.

Накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал видео продвижения украинских войск на Бахмутском направлении.

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Дата публикации
Просмотры
1281
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