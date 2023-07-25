Бои за Бахмут: Череватый объяснил, почему наступление на север города медленнее, чем на юге

Силы обороны выбили оккупационные войска с позиций у Андреевки на Бахмутском направлении.

Украинские военные продолжают продвигаться севернее Бахмута, однако значительно медленнее, чем на юге. Это связано с определенными естественными препятствиями и лучшей подготовкой врага.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"На севере Бахмута враг лучше подготовлен. Там есть и естественные определенные, в том числе водные препятствия, мы сейчас все не можем раскрывать. Но работа там тоже продолжается и со временем она будет видна, несмотря на то, что враг готовит все, чтобы замедлить наше движение", — сказал Череватый.

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Также по его словам, продвижение ВСУ к северу от Бахмута происходит. Сейчас продолжаются определенные подготовительные мероприятия, которые "дадут о себе знать несколько позже".

Напомним, что Силы обороны выбили оккупационные войска с позиций у Андреевки на Бахмутском направлении.

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