Бои за Бахмут: эксперт рассказал, как провалился план оккупантов по захвату города

РФ продолжает опрокидывать наиболее боеспособные части в Бахмут. Таким образом, армия РФ планировала создать ловушку для ВСУ, чтобы иметь возможность выйти на границу Донецкой области. Однако план россиян провалился.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, пишет 24 канал.

"Ситуация кардинально изменилась и перевернулась. В этом случае Россия хотела вырыть яму для нас, но они сами туда попадают. Сейчас ситуация противоположная, только уже в нашу пользу. Теперь мы делаем для врага то, что он хотел сделать для нас", — заметил он.

Сейчас украинские военные сосредотачивают усилия на завоевании флангов, установлении контроля над флангами вокруг Бахмута.

"Как следствие, установление огневого контроля с помощью артиллерийского и минометного огней за Бахмутом. В дальнейшем это перерезание линий обеспечения и логистики с оккупированных территорий в Бахмут. Таким образом освободить эту территорию", — пояснил военный обозреватель.

Перед военными стоит еще одна задача – Россия подтягивает на Бахмутское направление резервы, поэтому нужно их все уничтожать.

"Это происходит в контексте контрнаступательных действий ВСУ по другим направлениям. Враг вынужден растягивать свою линию фронта, линию обороны, что создает определенные перспективы для нас. Несмотря на то, что россияне опрокидывают подкрепления, они не отвоевали никаких позиций украинских войск под Бахмутом", — подчеркнул. Мусиенко.

Напомним, что армия агрессорки России сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

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