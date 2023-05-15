Бои за Бахмут: эксперт рассказал о замысле Залужного, который выбьет окупантов из города-крепости

Вооруженные силы Украины подрезают окупантов на Бахмутском направлении с севера и с юга.

Украинские войска постепенно продвигаются в окрестностях Бахмута, сжимая войска России и "вагнеровцев" в так называемые "клещи".

Об этом рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров в интервью Униан.

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"Украинские военные начинают сжимать клещи вокруг такого "языка" — в сторону Ивановского. Это населенный пункт северо-западнее Бахмута и там есть такой "язык", занятый российскими войсками, и там начинают сжимать "клещи". Вооруженные силы Украины подрезают с севера и с юга", — сказал он.

По его словам, украинская армия также продвигается и с другой стороны, это означает об интенсификации наступательных действий на Бахмутском направлении.

Контрнаступление ВСУ на Бахмутском направлении. ФОТО: карта DeepState

Успехи ВСУ на Бахмутском направлении

В воскресенье, 14 мая, украинская армия сообщила о продвижении ВСУ в районе Бахмута. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские военные за день захватили более 10 позиций окупантов на севере и юге окрестностей Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского.

В мае аналитики американского Института изучения войны отмечали, что ВСУ начали контратаки на Бахмутском направлении и пытаются освободить эту территорию от российских оккупантов.

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