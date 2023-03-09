Поддерживают ли США Украину в том, что ВСУ держат Бахмут, несмотря на тяжелые бои: что говорят у Зеленского

США полностью поддерживают украинское руководство в том, что Силы обороны не отступают и держат Бахмут на Донетчине.

Об этом сказал глава Офиса президента Андрей Ермак, отвечая на вопросы журналистки.

Также читайте Путин удваивает ставки: в ЦРУ рассказали о решающих месяцах войны

"Буквально вчера у меня и генерала Залужного был разговор с Джейком Салливаном (советник президента США по нацбезопасности — ред.) и генералом Милли (председатель Объединенного комитета начальников штабов — ред.). Еще раз было отмечено, что у нас нет никаких разногласий с нашими партнерами по поводу того, что мы держим Бахмут. Они об этом знают и нас поддерживают", — заявил он.

Бои за Бахмут

Бахмут Донецкой области – самая горячая точка фронта. Россияне не оставляют попыток оцепить Бахмут, чтобы потом выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Как сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый, за прошедшие сутки на Базмутском направлении было более 120 обстрелов и 41 боевое столкновение.

Оккупанты усилили давление на Бахмут. Россияне подвезли подкрепление и атакуют северные окраины города. Они обстреливают артиллерией сам город, а на подступах прорываются диверсионными группами. Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский уточнил, что российские войска бросают в бои под Бахмутом наиболее боеспособные подразделения. В частности, штурмовые отряды наемников ППК "Вагнер".

Бахмут нужно держать: Сырский сделал громкое заявление