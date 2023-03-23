Бои за Бахмут и Авдеевку: что происходит в самых горячих точках фронта (подробности и карта)

Армия России продолжает наступать в Донецкой области, пытаясь выполнить приказ Владимира Путина о захвате всего Донбасса. Кроме города Бахмут, который оккупанты штурмуют уже много месяцев, местом самых интенсивных боевых действий называют Авдеевку. Российские войска и наемники ЧВК "Вагнер" понесли большие потери в лобовых атаках, и теперь пытаются окружить защитников Бахмута и Авдеевки, отрезав пути снабжения. Кроме традиционных "мясных штурмов", враг активно применяет артиллерию и авиацию.

Что сегодня происходит в самых горячих точках фронта на Донбассе – ТСН.ua собрал подробности, комментарии военного командования и экспертов.

Оккупанты под Бахмутом "выдыхаются"

По данным Генерального штаба ВСУ, армия РФ продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, на других – обороняется.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что в боях за Бахмут задействованы в основном наемники ЧВК "Вагнер", которые "теряют значительные силы и выдыхаются".

"Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", — подчеркнул Сырский.

По данным разведки Великобритании, ВСУ проводят успешные контратаки на Бахмутском направлении. Наступление РФ теряет прежнюю динамику, однако угроза окружения города с севера и юга все еще остается. Отмечается, что на днях ВСУ провели локальную контратаку, которая должна ослабить давление оккупантов на маршрут поставки по трассе H32. В то же время бои вокруг центра города продолжаются.

Фото: Deepstatemap

Президент Украины Владимир Зеленский 22 марта посетил Бахмутское направление, поблагодарил бойцов за храбрость и вручил государственные награды. Он пообещал оккупантам ответ на каждый удар по украинским городам.

Между тем, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предупредил министра обороны РФ Сергея Шойгу, что ВСУ в конце марта готовят широкомасштабное наступление в районе Бахмута и заявил об угрозе окружения своих наемников.

Штурмы Авдеевки

Вокруг Авдеевки сейчас так же горячо, как в Бахмуте. Украинские военные говорят об увеличении обстрелов и давлении на Авдеевку, в том числе с северо-востока и юга. В окрестностях ежедневно вспыхивают жестокие пехотные противостояния, а сам город оккупанты расстреливают из артиллерии и авиации. Однако, как рассказали ТСН.ua спецназовцы из подразделения "Омега", говорить об окружении Авдеевки пока нет оснований.

Вражеские бомбардировщики боятся подлетать близко и работают с дистанции – "поэтому выходят у них разваленные детские сады, школы, просто жилые дома, улицы, магазины", рассказал военнослужащий ООСН "Омега" "Бисмарк".

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что "около 80% города уже разрушены", целых зданий почти не осталось. Барабаш рассказал, что россияне не могут взять город в лобовых атаках, авдеевская промзона является для них неприступной крепостью. Поэтому они начали пытаться окружить Авдеевку с севера и "потихоньку забросали телами".

Также глава военной администрации сообщил, что эвакуация людей из Авдеевки продолжается, но участок дороги, по которой эвакуируют людей, контролируется российскими войсками, которые "немедленно открывают огонь".

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский говорит, что Авдеевка превращается в "новый Бахмут". Оккупанты пытаются окружить город, терпя большие потери и используя последние резервы.

"Атаки все однотипные, враг атакует с одной и той же посадки, очень прогнозируемо, и поэтому удается нашим военным отстаивать свои позиции", — объяснил Дмитрашковский.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что наступление на Авдеевку стало ошибочной попыткой командования РФ отвлечь украинские силы от других участков фронта. В ISW не наблюдают концентрации больших сил РФ на этом направлении и считают, что оккупанты не смогут долго выдерживать этот усиленный темп. По мнению американских экспертов, весеннее наступление РФ приближается к кульминации, поэтому оккупанты активизируют усилия, чтобы добиться хоть незначительных успехов, прежде чем они потеряют инициативу.

Чем отличается ситуация в Бахмуте и Авдеевке

Россияне пытаются повторить в Авдеевке такой же сценарий, как в Бахмуте. Впрочем, они не учитывают, что ситуация в двух городах отличается, рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан "24 каналу".

По словам эксперта, россияне поставили себе задачу по меньшей мере в двух-трех точках проводить наступательные действия всеми силами и средствами. Для этого они могут перебросить на Бахмутское и Авдеевское направления часть военных с других фронтов.

"Бахмут – это информационный капкан, в который они сами попали. Его надо уже либо взять, либо умереть под ним. Поэтому они оттуда уже не отойдут. А Авдеевка граничит с Донецком и Ясиноватой, по объездной дороге между Донецком и Макеевкой. Это опасный клин для россиян", – объяснил Свитан.

По его словам, Авдеевку оккупанты пытаются взять почти одинаковыми оперативно-тактическими действиями, а Бахмут – широким охватом, поскольку это большой населенный пункт.

"Именно поэтому у россиян ничего в Авдеевке не получается. Узкая ширина фронта и малые группы, которыми они пытаются захватить город, разбиваются нашими фланговыми ударами. Это очень просто сделать", — подчеркнул Свитан.

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