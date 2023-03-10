Бои за Бахмут: каждый оборонец создает основу для будущего контрнаступления

Украина осуществляет оборону Бахмута, руководствуясь главным принципом — максимум поражения сил противника и минимум собственных потерь.

Об этом рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"На самом деле поражения в любом виде не будет. Ситуация как была, так остается стабильно тяжелой, но контролируемой. Оборона Бахмута осуществляется в плановом режиме — обеспечение, вывоз раненых, ротация, подвоз боеприпасов и другого военного оборудования. В то же время продолжаются тяжелые бои. Там, где нет смысла удерживать какие-то позиции, происходят постоянные изменения", – рассказал эксперт.

По словам Кузана, западный берег города от реки Бахмутки находится под контролем украинцев. На восточной части гораздо больше разрушений.

"Очевидно, логичным шагом будет отойти и занять новые рубежи для обороны. Но в любом случае такие заявления генсека НАТО о возможном падении обороны не имеют под собой оснований. Потому что Украина осуществляет свою оборону, руководствуясь главным принципом — максимум поражения для сил противника и минимум собственных потерь", — сказал эксперт.

По его словам, это существенные потери для врага, так что крепость Бахмут выполняет свое главное назначение, а наличие там командующего сухопутными силами Сырского, командующего силами специальных операций Хоренко свидетельствует о том, что главное военное руководство Украины непосредственно держит ситуацию на передовых позициях.

"Это, конечно, влияет и на скорость принятия решений, и на контролируемые ситуации, и на общий боевой дух защитников Бахмута. Каждый защитник сегодня фактически создает основу для нашего будущего успешного контрнаступления. Потому что, во-первых, это дает возможности и время для того, чтобы сформировать резервы, дает возможности для оперативного маневра, потому что удержание этого города является нашим большим плюсом. Ведь россияне вынуждены атаковать нас по периметру, с полей, то есть на заранее невыгодных для себя позициях. А взамен мы продолжаем обороняться и наносить потери. Итак, чем дольше мы простоим, тем больше резервов мы сформируем, больше потерь нанесем противнику и быстрее будет наше будущее наступление", - подчеркнул эксперт.

Напомним, в Министерстве обороны Украины прокомментировали заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил о "падении Бахмута" в ближайшее время. В оборонном ведомстве отметили, что нужно доверять только военным, а не прогнозам.

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