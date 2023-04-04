Бои за Бахмут, Марьинку и уничтожение станции РЭБ окупантов: Генштаб — о ситуации на фронте

Российские оккупанты пытаются наступать на 4 направлениях и обстреливают Украину ракетами и авиабомбами. ВСУ за сутки поразили два пункта оккупационной армии и станцию РЭБ.

Об этом говорится в сводке Генштаба за 4 апреля.

В течение суток противник нанес 2 ракетных и 28 авиационных ударов, в частности, применил 17 БпЛА типа "Шахед-136". 14 из них были уничтожены нашими защитниками. Также враг совершил 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

"Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток было отражено более 45 вражеских атак. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка ", — говорится в сообщении.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. Российская федерация и в дальнейшем использует воздушное пространство и территорию республики Беларусь, ее военную инфраструктуру. Сохраняется присутствие подразделений противника в приграничных районах Курской и Белгородской областей. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Бачевск, Волфино и Запселье Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечья, Огирцево, Волчанск, Рубленое, Двуречанское на Харьковщине.

оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. Российская федерация и в дальнейшем использует воздушное пространство и территорию республики Беларусь, ее военную инфраструктуру. Сохраняется присутствие подразделений противника в приграничных районах Курской и Белгородской областей. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Бачевск, Волфино и Запселье Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечья, Огирцево, Волчанск, Рубленое, Двуречанское на Харьковщине. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Масютовка, Купянск, Каменка и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Крохмальное - Луганской.

вражеским обстрелам подверглись Масютовка, Купянск, Каменка и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Крохмальное - Луганской. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Кременной. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Колодязи и Заречное в Донецкой области.

в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Кременной. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Колодязи и Заречное в Донецкой области. На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовать город Бахмут - в течение суток наши защитники отбили около 20 атак противника. В то же время противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Белая Гора, Клебан-Бык и Новодмитровка.

враг не прекращает штурмовать город Бахмут - в течение суток наши защитники отбили около 20 атак противника. В то же время противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Белая Гора, Клебан-Бык и Новодмитровка. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Первомайское и Марьинка, успеха не имел. В то же время, враг совершил обстрелы населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка Донецкой области.

противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Первомайское и Марьинка, успеха не имел. В то же время, враг совершил обстрелы населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Для корректировки огня артиллерии активно применял БпЛА. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка Донецкой области.

в течение суток враг наступательных действий не проводил. Для корректировки огня артиллерии активно применял БпЛА. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать оборонительные возможности. Обстрелял Гуляйполе, Зализничне, Белогорье, Малую Токмачку, Каменское Запорожской области; Берислав, Веселое, Бургунку, Антоновку, Велетенское, а также город Херсон.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения кафиров, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, украинская военная разведка считает, что запланированное Кремлем новое российское наступление провалилось и не достигло поставленных целей.

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