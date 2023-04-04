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Бои за Бахмут, Марьинку и уничтожение станции РЭБ окупантов: Генштаб — о ситуации на фронте

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Бои за Бахмут, Марьинку и уничтожение станции РЭБ окупантов: Генштаб — о ситуации на фронте

Фото: Associated Press

Из-за российских ударов в сутки погибли гражданские украинцы.

Российские оккупанты пытаются наступать на 4 направлениях и обстреливают Украину ракетами и авиабомбами. ВСУ за сутки поразили два пункта оккупационной армии и станцию РЭБ.

Об этом говорится в сводке Генштаба за 4 апреля.

В течение суток противник нанес 2 ракетных и 28 авиационных ударов, в частности, применил 17 БпЛА типа "Шахед-136". 14 из них были уничтожены нашими защитниками. Также враг совершил 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

"Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток было отражено более 45 вражеских атак. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка ", — говорится в сообщении.

  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. Российская федерация и в дальнейшем использует воздушное пространство и территорию республики Беларусь, ее военную инфраструктуру. Сохраняется присутствие подразделений противника в приграничных районах Курской и Белгородской областей. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Бачевск, Волфино и Запселье Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечья, Огирцево, Волчанск, Рубленое, Двуречанское на Харьковщине.
  • На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Масютовка, Купянск, Каменка и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Крохмальное - Луганской.
  • На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Кременной. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Колодязи и Заречное в Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовать город Бахмут - в течение суток наши защитники отбили около 20 атак противника. В то же время противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Белая Гора, Клебан-Бык и Новодмитровка.
  • На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Первомайское и Марьинка, успеха не имел. В то же время, враг совершил обстрелы населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Для корректировки огня артиллерии активно применял БпЛА. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать оборонительные возможности. Обстрелял Гуляйполе, Зализничне, Белогорье, Малую Токмачку, Каменское Запорожской области; Берислав, Веселое, Бургунку, Антоновку, Велетенское, а также город Херсон.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения кафиров, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, украинская военная разведка считает, что запланированное Кремлем новое российское наступление провалилось и не достигло поставленных целей.

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Дата публикации
Просмотры
561
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