"Бои за Бахмут не бессмысленны": западные аналитики — о том, почему для России и Украины этот город важен

Западные аналитики считают, что Бахмут имеет для России большое политическое значение, ведь оккупанты уже 5 месяцев штурмуют этот город, уничтожая его. Однако относительно военного значения здесь возникает много сомнений, ведь ВСУ могли бы успеть подготовить более выгодные позиции.

Об этом пишет Reuters.

Западные аналитики считают, что если бы россияне совершили прорыв в Бахмуте, тогда якобы это представляло угрозу для Краматорска и Славянска Донецкой области. Это также лишило бы Украину полезного пересечения дорог и железных дорог. Но сейчас Бахмут уже не имеет столь важного значения, поскольку из-за постоянных обстрелов город стоит в руинах.

"Если бы Бахмут был захвачен, когда они начали атаку в августе, тогда это было бы значительным. Но все зависит от импульса", – считает польский военный аналитик Кондрат Музыка.

Польский аналитик также считает, что ВСУ просто истощают россиян, и это достаточно эффективно с точки зрения живой силы и техники.

По его словам, стратегическое значение Бахмута было уменьшено из-за укрепления Украиной близлежащей территории в последующие месяцы, что усложнило для России возможность превратить захват города, если это произойдет, в более широкий прорыв.

Эксперт из российской армии в американском аналитическом центре CNA Майкл Кофман сказал, что Москва воюет за Бахмут из-за ресурсов, которые уже потратила на оккупацию этого города.

"Бои за Бахмут не бессмысленны, а стратегически необоснованны для России, учитывая слабый наступательный потенциал и отсутствие перспектив прорыва, даже если город будет захвачен", — пояснил аналитик.

Британская разведка считает, что "захват Бахмута помог бы поднять моральный дух и Сергей Суровикин мог бы похвастаться хоть какой-то победой".

Эксперты говорят, что для Украины расчет в удержание Бахмута частично состоит в том, чтобы получить поддержку со стороны западных стран, от поставок оружия которых Украина зависит. Также западные аналитики опасаются, что из-за потери Украины Бахмута Запад может меньше поддерживать Украину оружием.

Бои за Бахмут

Бахмутское направление является одним из самых сложных на фронте. Его постоянно штурмуют и обстреливают российские оккупанты, из-за чего город практически уничтожен.

20 декабря стало известно, что Бахмут посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он вручил украинским защитникам награды.

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что даже если теоретически предположить, что оккупантам все же удастся захватить Бахмут, они не преуспевают в дальнейшем продвижении в Славянск и Краматорск, хотя надеются на это.

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