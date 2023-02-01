Бои за Бахмут продолжаются: в ISW дали новый прогноз о продвижении войск на фронте

Бахмут в Донецкой области остается местом наиболее ожесточенного противостояния. Аналитики ISW не прогнозируют захвата Бахмута российскими войсками и считают маловероятным, что оккупанты смогут осуществить внезапное окружение украинских сил в городе.

Об этом говорится в отчете американского Института исследования войны (ISW).

По оценке ISW, их прогноз от 27 декабря о том, что российское наступление на Бахмут достигает кульминации, оказался неточным. Переброска российских регулярных войск на линию фронта под Бахмутом отсрочила кульминацию наступления группы "Вагнера", а потому – бои за город продолжаются.

Институт ссылается на украинских командующих, подтвердивших участие "суперквалифицированных" российских военных в наступлении на Бахмут, где они поддерживают силы ЧВК "Вагнер". Так, командир действующего в Бахмуте украинского подразделения Денис Ярославский подтвердил, что "сверхквалифицированные" российские войска сейчас усиливают штурмовые подразделения "вагнеровцев". Все они вместе пытаются оцепить Бахмут.

В то же время в ISW считают " чрезвычайно маловероятным" то, что российским войскам удастся осуществить внезапное окружение украинских войск в Бахмуте. Хотя там и не исключают, что украинское командование может увести оттуда войска, чтобы избежать неприемлемых потерь.

По мнению аналитиков, российские чиновники снова переоценивают военные возможности РФ для продвижения в Донецкой области. Марионетка Кремля в террористической так называемой "ДНР" боевик Денис Пушилин в последнее время сделал большое количество заявлений о продвижении сил РФ на Донбассе.

"Ожидания Пушилина по поводу гипотетического захвата Россией Бахмута дополнительно демонстрируют, что россияне продолжают сталкиваться с проблемами в точной оценке соотношения времени и пространства с учетом российского военного потенциала", — отметили в ISW.

В то же время, Институт отмечает, что Минобороны РФ может заменить наемников "Вагнера" под Бахмутом обычными российскими войсками, чтобы показать российскую армию единственной победительницей, если ей в конце концов удастся захватить город.

"Министерство обороны России, вероятно, стремится подорвать влияние ЧВК "Вагнер" в Украине, несмотря на то, что МО полагается на силы "Вагнера" для поддержки российских усилий вокруг Бахмута с июля и несет ужасные потери за минимальные территориальные достижения", — констатировали специалисты.

Напомним, представитель Восточной группировки Вооруженных Сил Сергей Череватый сообщил, что российским оккупантам не удалось перекрыть обеспечение ВСУ по трассе на Бахмут. По его словам, Бахмут остается одним из главных направлений удара оккупантов.

Он также уточнил, что вывод войск из Бахмута работает с учетом общей обстановки. Первоочередное – сохранение личного состава, возгорание лучших позиций, и это имеет несколько этапов.

По информации ВСУ, за последние два месяца оккупанты у Бахмута потеряли такое же количество личного состава, как во время двух Чеченских войн.

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