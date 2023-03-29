Бои за Бахмут продолжаются, ВСУ провели успешную операцию – британская разведка

Бои в Бахмуте Донецкой области продолжаются. Вооруженным силам Украины удалось оттеснить окупантов от одной из линий снабжения города.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

В сводке отмечают, что количество атак российских войск по сравнению с последними неделями сократилось.

"Одним из ключевых достижений последних украинских операций стало отвержение российских боевиков группы "Вагнера" с маршрута 0506. Эта второстепенная дорога стала важной линией поставки для украинских защитников", — говорится в сводке.

Группа ППК "Вагнер" ранее находилась в пределах нескольких сотен метров от маршрута. К слову, 26 марта российские средства массовой пропаганды заявили, что "вагнеровцы" взяли под полный контроль заводской комплекс АЗОМ к северу от центра Бахмута.

"Однако этот район, вероятно, остается спорным, как это было за последние две недели", — отмечают в сообщении британских разведчиков.

Когда группа "Вагнер" подтвердила увольнение не менее 5 тыс. уголовников, нехватка состава препятствует наступательным усилиям России в этом секторе, отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что российские войска концентрируют наибольшие свои наступательные способности на Бахмутском направлении. Ситуацию в городе враг пытается как "апокалиптическую", чтобы оказывать моральное давление на украинцев.

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