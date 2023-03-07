Бои за Бахмут: РФ потеряла до 30 тысяч окупантов — журналист The Guardian

По информации источников журналиста, битва за Бахмут "вполне может занять еще месяц", однако также "украинцы могут решить уйти в течение недели".

Россия потеряла от 20 тыс. до 30 тыс. человек, пытаясь захватить Бахмут.

Об этом сообщил журналист The Guardian Дэн Саббах в Twitter со ссылкой на заявление западных официальных лиц.

По его словам, соотношение числа убитых и раненых у россиян "хуже одного до трех".

"Никакой цифры потерь украинских защитников не предлагается, кроме "меньше, чем..." — но другие говорят о пяти убитых россиянах на одного украинца и даже больше. Трудно оценить в этом аду на земле боевые действия", – отметил журналист.

Источник Саббаха считает, что битва за Бахмут "вполне может занять еще месяц", однако также "украинцы могут решить уйти в течение недели".

Напомним, что 6 марта на заседании Ставки Верховного главнокомандующего было принято решение о продолжении оборонной операции и дальнейшем усилении позиций украинских военных в Бахмуте. Зеленский на Ставке прямо задал вопрос Залужному и Сырскому, стоит ли отступать из Бахмута. Генералы ответили, что нужно не уходить из Бахмута, а усиливаться в городе.

По информации немецкого издания Bild, у Владимира Зеленского и Валерия Залужного были разные мнения относительно действий ВСУ в Бахмуте. Якобы Залужный несколько недель назад рекомендовал подумать о выходе из Бахмута.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что в Бахмуте сейчас наблюдается самый высокий уровень напряженности.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Бахмут не находится в окружении.

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