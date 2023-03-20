Бои за Бахмут: террорисит Гиркин спрогнозировал позорный результат для России

Террорист Гиркин снова спрогнозировал генебный провал России в боях за Бахмут.

Об этом он написал в своем телеграмме-канале.

В этот раз российский террорист отметил, что российские военачальники могут серьезно просчитаться. Кроме того, он провел параллели между боями за Бахмут и Сталинградской битвой.

В частности, Гиркин назвал бой за Бахмут "Сталинградской битвой наоборот". По его словам, во время боев за Сталинград советское военное командование сумело навязать немецким войскам длительное и бесперспективное сражение на истощение, а именно готовилось к наступлению. Немцы тогда были уверены, что смогут отразить атаку.

Гиркин прогнозирует, что сегодня оккупационные военачальники в боях за Бахмут могут повторить допущенные Вермахтом в конце 1942 ошибки.

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Напомним, накануне российский террорист Игорь Стрелков снова раскритиковал действия оккупационных войск в Бахмуте. В частности, он прогнозирует стратегическое поражение России.

Также террорист рассказал, что российские захватчики провалили зимнюю кампанию в Украине. В частности, "вагнеровцы" не смогли значительно продвинуться в Бахмуте.

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