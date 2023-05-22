Бои за Бахмут: в ГУР объяснили, чего ждать после "вывода" Пригожиным подразделений ЧВК "Вагнер"

Российское командование может перебросить на Бахмутское направление оставшийся резерв. В то же время, заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о "выведении" своих подразделений раздаются уже не впервые.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, возможное подспорье россиян нет необходимой подготовки, передает "Униан".

"Если говорить о резервах, то увидим, чем закончатся заявления Пригожина о "выведении" своих подразделений ПИК. Но, учитывая их большие потери, то подобные заявления выглядят логично. Насколько будут исполнены — это уже не первые заявления Пригожина", — заявил Андрей Юсов. .

По словам Юсова, резерв российских войск плохо подготовлен и не отвечает стандартам армии РФ, однако оккупанты готовы давить количеством.

Юсов отметил, что если резервы опрокинут на Бахмут, то они не появятся в другой части линии фронта.

"Это также достижение украинских сил обороны, защитников крепости Бахмут, которые в тяжелых условиях и огромной ценой, но уже более девяти месяцев сдерживают врага и наносят ему потери в живой силе и технике", — отметил Юсов.

Напомним, ранее в ГУР подтвердили слова президента США Джо Байдена о том, что в Бахмуте оккупационные войска РФ потеряли более 100 тысяч своих военных.

22 мая ситуация на Бахмутском направлении не претерпела существенных изменений по сравнению с предыдущим днем: ВСУ контролируют определенные объекты в самом городе, а кафиры зачищают захваченные ими районы.

Читайте также: