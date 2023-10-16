Штурм Бахмута: в ГУР рассказали о бое элитных спецподразделений Украины и РФ

Командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый" называет Бахмут — самой горячей точкой боевых действий. Туда спецназовцы ГУР заехали примерно в декабре.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

По его словам, на тот момент это был самый горячий участок. Бахмут обстреливался со всех сторон, постоянно прилетали мины, арта. Спецназовцы ГУР отвечали за штурмы – кварталов или окопов и должны были помочь укрепить позиции ВСУ.

"Там было очень тяжело. Мы с первых дней сразу заехали на контактные позиции. Мы должны были укрепить существующие позиции ВСУ, а также продвигаться. Фактически вся штурмовая деятельность должна была быть за нами. То есть мы проводим зачистку квартала за кварталом, далее подтягивается укрепление от ВСУ вместе с нашими, которые могут оказать поддержку, если мы застряли и не можем продвигаться дальше. Это все было при поддержке и ВСУ, и артиллерийских подразделений, и ССО", – говорит Александр.

Как рассказал "Лютый", в конце концов врагу удавалось продавливать позиции ВСУ. Однако это была далеко не заслуга "вагнеровцев", как тогда было принято считать. Там воевало специальное боевое подразделение ГРУ РФ.

"Они прибыли в Бахмут в первой половине января. Огневой контакт у нас был на расстоянии 5-10 метров. Грубо говоря, они от нас сидели через забор. Это был ближайший контакт с врагом в моем опыте. Наша арта нас всячески поддерживала, но в противника было количественное преимущество, мины просто сыпались градом одна за другой", – вспоминает Александр.

По его словам, это едва ли не самая сильная группировка в российской армии. Подразделение ГРУ РФ в Бахмуте насчитывало несколько сотен человек. Они резко выделялись на фоне других "мобиков".

"Главным образом, это именно они и продавливали наши позиции в Бахмуте. У них, как и у нас, не было никаких опознавательных знаков или документов при себе. Но они контрастировали на фоне других. В случае отступления с позиций они сразу пытались забирать и своих раненых и "200-х". Там же были и "вагнеровцы". Но ты знал, чего от них ожидать. Но вот когда подключились ГРУ, то было сложно, поскольку они показали еще большую результативность, чем профессиональные "Вагнера", – рассказал спецназовец ГРУ.

Напомним, эксперт спрогнозировал продолжительность войны в Украине.

Читайте также: