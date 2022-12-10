Бои за Бахмут – в ВСУ рассказали о новой тактике российских солдат

В Вооруженных силах Украины рассказали о действиях российских захватчиков в Донецкой области.
В донецкой области идут ожесточенные бои. Основные усилия противник сосредоточил на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытаясь прорвать оборону Вооруженных сил Украины.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
Враг использует все виды артиллерии, РСЗО и авиацию.
"Враг изменил тактику – вместо использования ротно-батальонных порядков создает штурмовые отряды и группы, и уже эти группы делятся на подгруппы, которые непосредственно штурмуют, а другие их прикрывают огнем. Мы изучаем эту тактику и на каждый такой военный яд у нас есть противояд", — рассказал Череватый.
По его словам, эту тактику в первую очередь используют так называемые "вагнеровцы", но также она применяется и другими родами войск, вовлеченных в атаки украинских позиций.
"В общем, по фронту – это сейчас такая интересная конфигурация, когда нельзя сказать, что одна сторона в состоянии нападении, а другая – в глухой обороне. Сейчас это динамичный процесс, когда мы при возможности контратакуем врага и пытаемся их выбить с позиций. И в свою очередь враг где имеет преимущество и видит, что может совершить атаки — он это делает", — подытожил Череватый.
Он подчеркнул, что эта война во многом не похожа на предыдущие конфликты.
Бои за Бахмут в Донецкой области
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 9 декабря сказал, что россияне превратили Бахмут в выжженные руины. Ситуация на фронте остается очень тяжелой в ключевых направлениях в Донецкой области.
Военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что если российские военные не захватят Бахмут, Авдеевку и Угледар Донецкой области, то у их южной группировки могут возникнуть проблемы с обеспечением.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что оккупанты могут покинуть Донецк, потому что в городе огромная проблема с водоснабжением.
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